Nikola Aktie News: Nikola zieht am Vormittag an

Die Nikola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 6,08 EUR. Die Nikola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,08 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 200 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,76 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 04.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,14 USD je Aktie generiert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,277 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

