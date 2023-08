Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1,16 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 09:20 Uhr 1,3 Prozent. Die Nikola-Aktie legte bis auf 1,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.158 Stück gehandelt.

Am 30.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,19 EUR. 435,00 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,49 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 57,98 Prozent sinken.

Am 04.08.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Nikola-Aktie.

