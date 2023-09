Nikola Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Nikola

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 1,55 EUR ab.

Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,55 EUR ab. Bei 1,53 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.997 Nikola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,09 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 164,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 68,55 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 04.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,36 USD – das entspricht einem Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,707 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

