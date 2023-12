Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,800 EUR.

Das Papier von Nikola legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,800 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 0,800 EUR. Bei 0,790 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 14.104 Nikola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 3,394 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 324,515 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.06.2023 auf bis zu 0,486 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,187 Prozent.

Am 02.11.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 24,24 USD umgesetzt.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,886 USD je Aktie aus.

