Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Nikola-Aktie wies um 09:19 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,567 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 0,552 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,567 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.785 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,776 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 1.449,162 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,516 EUR am 26.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,914 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 09.05.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 1,89 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,820 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

