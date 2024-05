Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag stärker

So bewegt sich Nikola

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 0,509 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,509 USD. Bei 0,509 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,500 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 573.979 Nikola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 86,280 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,492 USD erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,320 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nikola ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,31 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,50 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,12 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Nikola-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,368 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

