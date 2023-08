Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,31 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 173.390 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 352,67 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 04.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,36 USD im Vergleich zu 18,13 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.11.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,707 USD je Nikola-Aktie belaufen.

