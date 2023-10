Nikola Aktie News: Nikola am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,9 Prozent auf 1,06 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 12:00 Uhr 2,9 Prozent. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 183.838 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,97 USD. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 274,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,52 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,85 Prozent.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Nikola möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,682 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

