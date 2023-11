Nikola Aktie News: Nikola stabilisiert sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,01 USD.

Bei der Nikola-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 1,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 171.543 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. 267,33 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 48,42 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1,73 USD – eine Minderung von 107,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,24 USD eingefahren.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,887 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

