Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,39 EUR

2,44% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 2,33 EUR. In der Spitze fiel die Nikola-Aktie bis auf 2,33 EUR. Bei 2,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.733 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 77,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.12.2022 (1,94 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 20,52 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 03.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,20 USD vermeldet.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -1,250 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Tesla-Konkurrent Nikola schließt mit Plug Power Liefervertrag über Wasserstoff-Lkw ab

Nikola-Aktie an der NADAQ dennoch verlustreich: Tesla-Konkurrent Nikola übertrifft Prognosen

Nikola-Aktie schließt mit Verlusten: Nikola plant Ausbau des Europageschäfts

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com