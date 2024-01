Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 0,690 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,690 EUR. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,690 EUR zu. Bei 0,681 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.821 Nikola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2023 auf bis zu 3,394 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 392,241 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,486 EUR ab. Mit Abgaben von 29,485 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,24 USD gelegen.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nikola rechnen Experten am 20.02.2025.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,858 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

