Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Mittag an Fahrt

31.07.23 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 2,32 USD.

Das Papier von Nikola legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 2,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 308.233 Nikola-Aktien. Bei 8,97 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 74,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD ab. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 77,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,89 USD umgesetzt. Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet. 2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,811 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?

