Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag in Grün

Die Aktie von Nikola gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 2,05 EUR zu.

Die Nikola-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 2,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,05 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 97.405 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 8,78 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 327,26 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 76,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.05.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola 11,12 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Die Nikola-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nikola rechnen Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,811 USD je Aktie aus.

