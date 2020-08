Nikola und sein wichtigster Faktor

Liebe Leser, die Aktie von Nikola ist brandheiß und volatil wie Tesla zu besten Zeiten. Doch am Donnerstag in unserem Börsendienst wird Nikola im Fokus stehen, weil wir auf die Aktie eingehen, aber auch sagen, welches Hebelpapier gut und welches schlecht ist. Denn mit dem einen verliert Ihr zu großer Sicherheit Geld, mit dem anderen kann man gut agieren. Die Volatilität ist entscheidend und die Falle der Papiere von Goldman Sachs sollte man unbedingt vermeiden – Stichwort 160er Volatilität eingepreist. Geldvernichtung pur bei klassischen Optionsscheinen. Das richtige Handwerkszeug gibt es bei uns im Börsendienst - hier zu abonnieren oder zu testen - jeden Tag und dies ist das A und O. Man kann bei keinem Trade zu 100% sagen, ob er klappt oder nicht. Aber man kann vorher wissen, ob das Handwerkszeug richtig oder falsch ist. Und mit dem falschen Werkzeug sind aktive Anleger dann von vorn herein unterlegen. Übrigens aus unserer Sicht auch mit der Strategie, allzu enge Stopp Losses zu setzen. Ein großes deutsches Börsenmagazin wurde im Hebeldienst gerade zum 10x in Folge ausgestoppt bei DAX oder Dow Trades. Die Indizes sind seit Mai aber für eine ganz andere Strategie tauglich – für “Abholertrades”. Was das ist und was wir damit meinen – all das morgen im Börsendienst. Bis dahin Euer TEAM FR ps: Fear and Greed, VIX und VDAX New liegen auf dem höchsten Stand seit Mai. Ihr wisst, was das heißt;-).

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"