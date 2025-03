Heute im Fokus

Amazon sichert sich Aktienoption an Applied Optoelectronics. Palantir Warp Speed gibt neue Kunden bekannt. Tesla warnt vor negativen Folgen durch Trump-Zölle - Heftige Vorwürfe gegen Arbeitspraxis in Grünheide. Compass will wohl Buffetts Immobilienmaklergeschäft übernehmen. EZB erlaubt UniCredit größeren Commerzbank-Anteil. Mercedes-Chef sieht Konzern fast so amerikanisch wie US-Unternehmen.