Nilsson Special Vehicles AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nilsson Special Vehicles AB gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,47 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nilsson Special Vehicles AB 0,080 SEK je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,6 Millionen SEK.

Redaktion Finanzen.net