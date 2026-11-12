Nine Energy Service hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Nine Energy Service lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,350 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,55 Prozent auf 142,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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