Ninebot präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Ninebot hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 CNY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,58 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ninebot einen Umsatz von 6,65 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,688 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,76 Milliarden CNY geschätzt worden war.
Redaktion Finanzen.net
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