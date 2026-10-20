Ningbo Jintian Copper (Group) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

20.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,93 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningbo Jintian Copper (Group) A einen Umsatz von 32,47 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Jintian Copper (Group) A 0,140 CNY je Aktie verdient.

Ningbo Jintian Copper (Group) A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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