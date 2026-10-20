Ningbo Jintian Copper (Group) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Ningbo Jintian Copper (Group) A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Jintian Copper (Group) A 0,140 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,93 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningbo Jintian Copper (Group) A einen Umsatz von 32,47 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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