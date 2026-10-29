Ningbo Joyson Electronic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Ningbo Joyson Electronic hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Ningbo Joyson Electronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 HKD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,93 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,05 Milliarden HKD.
Redaktion Finanzen.net
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