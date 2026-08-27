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Ningbo Joyson Electronic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Ningbo Joyson Electronic Corp Registered Shs-H- Reg S
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Ningbo Joyson Electronic ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Joyson Electronic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 HKD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,44 Prozent auf 16,43 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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