Ningbo Xusheng Auto Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Ningbo Xusheng Auto Technology A hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,17 Prozent auf 1,23 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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