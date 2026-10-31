NINtec Systems präsentierte Quartalsergebnisse
NINtec Systems hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,69 INR, nach 4,24 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 416,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 482,0 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NINtec Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NINtec Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle NINtec Systems Aktie News
NINtec Systems Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NINtec Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.