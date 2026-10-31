NINtec Systems präsentierte Quartalsergebnisse

31.10.26 06:35 Uhr

NINtec Systems hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,69 INR, nach 4,24 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 416,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 482,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net