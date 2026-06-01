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Nintendo-Aktie im Visier: Frankreich bittet wegen Joy-Con-Controllern zur Kasse

08.06.26 20:23 Uhr

Wegen Fehlfunktionen von Controllern der ersten Generation der Switch-Spielkonsole muss das europäische Tochterunternehmen von Nintendo eine Geldstrafe von 35 Millionen Euro in Frankreich zahlen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel