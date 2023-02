NIO Aktie News: NIO am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel NIO 11,22 EUR

Das Papier von NIO legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,5 Prozent auf 11,27 EUR. Bei 11,39 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 11,35 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.570 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 52,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (8,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,05 Prozent.

Am 10.11.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,709 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

