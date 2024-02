NIO Aktie News: NIO am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 3,7 Prozent auf 5,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:59 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 3,7 Prozent auf 5,42 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 5,42 EUR. Bei 5,27 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 39.811 NIO-Aktien.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 168,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 7,57 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,746 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche

NASDAQ-Titel Tesla: Tesla mit erneuten Preissenkungen in China