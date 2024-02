NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 5,78 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 5,78 USD. Bei 5,92 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.112.806 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 179,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.01.2024 bei 5,43 USD. Mit Abgaben von 6,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,746 CNY je Aktie ausweisen dürften.

