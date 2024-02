NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 5,62 USD.

Die NIO-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 5,62 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,44 USD nach. Bei 5,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 131.740 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 187,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.01.2024 bei 5,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 3,12 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.12.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.066,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,746 CNY je NIO-Aktie stehen.

