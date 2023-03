NIO Aktie News: NIO am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel NIO 8,48 EUR

Die NIO-Aktie zeigte sich um 12:19 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,95 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 9,48 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,86 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 23.553 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 4,01 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.002,10 CNY im Vergleich zu 9.805,30 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.05.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,754 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

