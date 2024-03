Fokus auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO macht am Mittag Boden gut

01.03.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 5,66 USD.

