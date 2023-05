NIO Aktie News: NIO am Montagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,21 EUR

0,42% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO befand sich um 21:57 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,4 Prozent auf 7,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 6,98 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 7,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223.345 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 69,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,33 Prozent.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,189 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: So bewerten Analysten die zahlreichen Preissenkungen bei Tesla

Buffett-Investment BYD: BYD-Gründer kündigt neue Stoßdämpfertechnologie an und äußert sich zur Zukunft des autonomen Fahrens

Elektroautomarkt unter Druck: Diese Folgen erwartet der NIO-Finanzvorstand von Teslas aggressiver Preispolitik