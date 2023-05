NIO Aktie News: NIO am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel NIO 7,21 EUR

0,42% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,83 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,67 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,83 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 832.915 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,43 USD erreichte der Titel am 28.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 67,97 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,60 USD am 26.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 2,96 Prozent Luft nach unten.

Am 01.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,07 CNY je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 16.063,50 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: So bewerten Analysten die zahlreichen Preissenkungen bei Tesla

Buffett-Investment BYD: BYD-Gründer kündigt neue Stoßdämpfertechnologie an und äußert sich zur Zukunft des autonomen Fahrens

Elektroautomarkt unter Druck: Diese Folgen erwartet der NIO-Finanzvorstand von Teslas aggressiver Preispolitik

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com