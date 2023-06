NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel NIO 6,78 EUR

Die NIO-Aktie notierte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 6,91 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,88 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,09 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 37.188 NIO-Aktien.

Am 28.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 239,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,69 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,26 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,07 CNY erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.06.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,051 CNY einfahren.

