NIO im Fokus

NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von NIO

01.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 14,79 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien NIO 13,60 EUR -0,46 EUR -3,27% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,3 Prozent auf 14,79 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 14,41 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,84 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.753.319 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,73 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 53,68 Prozent zulegen. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,67 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 09.06.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.910,59 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen. Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,877 CNY je NIO-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO-Aktie weiter im Turbogang: 39 Prozent Kursplus an der NYSE in einer Woche Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt? Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com