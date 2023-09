NIO Aktie News: NIO am Nachmittag stark gefragt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 10,87 USD.

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,8 Prozent auf 10,87 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 10,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.720.128 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 22,73 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 55,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 29.08.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.910,59 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.771,70 CNY.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.09.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --9,809 CNY je NIO-Aktie.

