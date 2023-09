NIO Aktie News: NIO tendiert am Vormittag südwärts

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 10,28 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 10,28 USD. Bei 10,27 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.165 NIO-Aktien.

Am 16.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 54,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,01 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 31,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 29.08.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 8.771,70 CNY, gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,49 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NIO.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -9,809 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

NYSE-Titel NIO-Aktie beendet Handel tiefer: Tesla-Konkurrent NIO mit Umsatzschwund

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher