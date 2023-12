Aktie im Fokus

NIO Aktie News: NIO am Vormittag gefragt

01.12.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 7,27 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 7,27 USD zu. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,32 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,28 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 69.977 NIO-Aktien den Besitzer. Bei 16,16 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 122,44 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,51 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 04.12.2023 präsentieren. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,029 CNY je NIO-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus Xpeng-Aktie: In diesem Bereich ist Xpeng seinem Rivalen Tesla einen Schritt voraus MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen

