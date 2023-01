NIO Aktie News: NIO am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel NIO 9,60 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 4,1 Prozent auf 9,68 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 9,73 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,40 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 13.482 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 30,52 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 68,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Mit Abgaben von 12,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.11.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.002,10 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -6,581 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

