NIO Aktie News: NIO am Montagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,7 Prozent auf 9,55 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,40 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.842 NIO-Aktien.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 30,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 68,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 11,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.002,10 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

Am 23.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -6,581 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

