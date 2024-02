NIO Aktie News: NIO kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 5,19 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die NIO-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,19 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 5,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,16 EUR. Bei 5,27 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.073 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 180,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 19.066,55 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,746 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

