NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:04 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 8,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,12 EUR aus. Bei 8,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 12.874 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.03.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.063,50 CNY im Vergleich zu 9.805,30 CNY im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,475 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

