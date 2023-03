NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 8,65 EUR

Die NIO-Aktie musste um 04:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 8,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 7,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,21 EUR. Bisher wurden heute 30.167 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2022 bei 23,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 64,98 Prozent zulegen. Bei 7,84 EUR fiel das Papier am 02.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 5,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.805,30 CNY umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,475 CNY je NIO-Aktie.

