NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von NIO

Um 09:12 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 8,29 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,21 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 8,21 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.743 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 64,87 Prozent wieder erreichen. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.063,50 CNY – ein Plus von 63,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.03.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,042 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

