NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 3,82 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 3,82 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,78 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,81 USD. Zuletzt wurden via New York 758.804 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 100,26 Prozent zulegen. Bei 3,58 USD fiel das Papier am 01.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,29 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 21.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,44 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,074 CNY je Aktie aus.

