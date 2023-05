NIO Aktie News: NIO am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,00 EUR

Die NIO-Aktie notierte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 7,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 7,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 46.742 Stück.

Am 28.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.04.2023 bei 6,91 EUR. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 2,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -7,189 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

