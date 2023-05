NIO Aktie News: NIO am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,00 EUR

Um 22:15 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,81 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 43.309 Stück.

Am 28.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,29 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 01.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com