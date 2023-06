NIO Aktie News: NIO am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel NIO 7,18 EUR

2,50% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 7,25 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 95.066 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 69,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 6,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,94 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,07 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 16.063,50 CNY gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,051 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

Tesla-Rivale Xpeng: In zehn Jahren wird es nur noch zehn EV-Hersteller geben