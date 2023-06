NIO Aktie News: NIO verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel NIO 7,20 EUR

Im AMEX-Handel kam die NIO-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 7,52 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 7,64 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 7,01 USD. Bei 7,31 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.411 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,29 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 223,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,01 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 6,72 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,07 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte NIO am 09.06.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,051 CNY je NIO-Aktie stehen.

