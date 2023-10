NIO Aktie News: NIO am Montagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 8,62 EUR nach oben.

Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 8,62 EUR. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,79 EUR. Bei 8,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 76.192 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2022 auf bis zu 17,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 103,02 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,30 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY gegenüber -1,34 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.771,70 CNY – das entspricht einem Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,445 CNY je NIO-Aktie.

