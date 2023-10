NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 8,75 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 8,75 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,72 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.180.442 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,88 USD erreichte der Titel am 05.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,97 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.08.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,34 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 07.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,445 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

